Da Roma: "Squadra difensiva per scelta, ma si è rinunciato ad attaccare"

La legge e il corollario puniscono la Roma. Così scrive Il Messaggero sulla vittoria del Napoli all’Olimpico, spiegando come i giallorossi abbiano giocato una gara difensiva per scelta, rinunciando alla controffensiva. Quando si gioca così -si legge-, bisogna sperare di fare una grande partita difensiva e che l’avversario non compia gesti offensivi straordinari: e così non è stato. Una squadra troppo rinunciataria che ha fallito l’esame di maturità: il Napoli porta palla, la Roma aspetta per rubargliela, ci riesce abbastanza bene fino all’errore di Smalling. In attacco le uniche sgroppate le fa Zaniolo che sbaglia però le scelte finali, mentre Abraham è sempre giù di tono. Dal gol di Osimhen, nessuna reazione della Roma, ulteriore pessima notizia.