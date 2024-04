Da Torino assicurano: “Possibilità quasi nulle per Conte alla Juventus”

Il Napoli punta forte su Antonio Conte, mentre da Torino, intanto, non filtrano conferme su un possibile ritorno alla Juventus per il tecnico.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il Napoli punta forte su Antonio Conte, mentre da Torino, intanto, non filtrano conferme su un possibile ritorno alla Juventus per il tecnico. Scrive 'TuttoSport': "Meno conferme, anzi praticamente zero, si hanno sulla pista Antonio Conte. La notizia che un dirigente della Juventus, nella fattispecie Francesco Calvo, lo abbia contattato e tenga un canale aperto per un suo possibile ritorno, non trova riscontri.

Se la Juventus dovesse rivoluzionare la panchina non lo farebbe per sostituire un big con un altro big, soprattutto per una questione di ingaggio, ma anche perché un eventuale cambiamento verrebbe fatto in nome di un rinnovamento e si punterebbe su profilo giovane ed emergente, come fu proprio con Conte nella primavera del 2011".