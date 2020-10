Da Torino candidano il Napoli allo scudetto: "La bellezza del suo gioco ti rapisce"

Dopo il poker all'Atalanta, e in virtù degli stop orobico e della Juventus, sono in tanti quelli che vedono un Napoli da scudetto. Anche La Stampa, quotidiano piemontese con sede a Torino, tesse le lodi della squadra di Rino Gattuso: “Il campionato ha un’altra protagonista, lo suggerisce una vittoria impressionante su una delle avversarie più affascinanti: il Napoli di Gattuso ruba la scena non solo per la sua autorevolezza ma anche per la bellezza di un gioco che rapisce”.