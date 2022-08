Da Torino: CR7 al Maradona con 75% ingaggio pagato, ADL è molto tentato!

Il portoghese vuole la Champions e Mendes ha un piano: Osimhen allo United per 130 milioni più il 75% del suo ingaggio

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ronaldo nello stadio di Maradona: la suggestione che esalta Napoli" scrive il quotidiano torinese La Stampa oggi in edicola. Il portoghese vuole la Champions e Mendes ha un piano: Osimhen allo United per 130 milioni più il 75% del suo ingaggio. La tentazione è forte ma De Laurentiis, per il momento, frena. Se sfuma l’azzurro, l'attaccante portoghese ex Juventus può tornare allo Sporting.