Da Torino: "CR7 vuole essere decisivo stavolta nel tempio di Diego"

"CR7 vuole essere decisivo nel tempio di Diego. Solo un gol, inutile, un anno fa" scrive il quotidiano torinese La Stampa. Poco turnover per Andrea Pirlo che ha a disposizione solo tre centrocampisti e tre attaccanti ma può contare sul ritrovato bunker difensivo (un gol preso nelle ultime sette partite con sei successi e un pareggio). Oggi Chiellini giocherà la 500ª partita da titolare nella Juve e la 400ª in Serie A, anche perché in attacco c'è sempre CR7 su cui far leva. Il portoghese è il capocannoniere (16 gol in 17 presenze), ha deciso la Supercoppa e per la prima volta giocherà al "Diego Armando Maradona". Facile intuire la voglia di lasciare il segno in una partita e in uno stadio così speciali: un anno fa griffò l'inutile rete del 2-1 che fece contento il Napoli contro la Juve di Sarri, mentre ora vuole essere il protagonista anche in vista della Champions (mercoledì a Porto). I campioni si "allenano" così e la Juve spera in CR7 per accorciare la classifica in questo turno