Da Torino - E' asciuto pazzo: ADL ha speso 137 mln e va all-in per Conte

Il patron ha fatto all-in, scommettendo sul coach salentino ed assecondandolo in (quasi) tutte le richieste di mercato

E' asciuto pazzo 'o padrone scrive l'edizione odierna di Tuttosport su Aurelio De Laurentiis, che in questa sessione di mercato ha già speso, bonus compresi, 137 milioni di euro: "I tifosi vedendo le operazioni Lukaku, McTominay e Gilmour si stanno chiedendo se De Laurentiis abbia perso il senno, o se stia attraversando una fase di filantropia acuta. Niente di tutto questo,

Aurelio sembra aver intrapreso l'unica via per il rilancio del Napoli: spendere per consegnare a Conte una squadra in grado di competere per un posto in Champions. Il patron ha fatto all-in, scommettendo sul coach salentino ed assecondandolo in (quasi) tutte le richieste di mercato" si legge sul quotidiano in edicola.