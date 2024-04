Da Torino - Giuntoli vuole alla Juve chi lo ha affiancato negli affari Osimhen, Kim e Kvara

Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che parla di un possibile approdo alla Juve di un attuale dirigente del Napoli

"Giovanni Manna è un direttore sportivo ormai promesso sposo del Napoli". Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che parla di un possibile approdo alla Juve di un attuale dirigente del Napoli: Giuseppe Pompilio (ancora in azzurro) e Stefano Stefanelli (ds del Pisa) sono due profili valutati per la Juventus del futuro, così come Matteo Scala (al Genoa) e Giancarlo Romairone.

Ma il nome nuovo è un altro: Giandomenico Costi, da una vita accanto a Giuntoli: lo ha affiancato in alcune delle grandi operazioni condotte dal Napoli negli ultimi anni. Durante la trattativa col Lille per Osimhen, poi dietro le quinte nel lungo inseguimento a Kim e Kvaratskhelia".