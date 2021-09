Da Torino in vista del Napoli: "Allegri si affida al fattore Kean per uscire dai problemi"

La Stampa in edicola questa mattina dedica un approfondimento al suo interno a Moise Kean. Il classe 2000 è diventato l'uomo che sa aspettare e riscrivere i finali, colui che ha capito il valore della calma e atteso il momento giusto per riprendersi una vetrina come quella della Juventus che sembrava assicurata in automatico. Ora i bianconeri si aggrappano al "Fattore Kean" per uscire da questa complicata situazione. I tanti assenti a causa delle nazionali obbligano Allegri a pensare di schierare l'ex PSG dal primo minuto, nonostante abbia fatto solamente un allenamento con i compagni alla Continassa, ma poco importa. Adesso Kean è in fiducia e pronto ad aiutare una Juventus in piena emergenza.