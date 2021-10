Da Torino: "Juventus in ripresa ipotesi remota, ma se Milan e Napoli rallentano?"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa pone sotto i riflettori la sfida tra Juventus e Sassuolo. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto dopo la sconfitta bianconera: "Adesso per rientrare serve un doppio miracolo. Che Milan e Napoli rallentino, e può anche succedere. Ma soprattutto che la Juve ritrovi la sua vera identità, e questa è un'ipotesi remota. Dalla pole position a 15 punti su 30 il salto all'ingiù è troppo brusco per continuare a sognare. E troppo fragile è la squadra se anziché starsene sulle sue e sperare nel colpaccio, com'è successo a San Siro, sceglie la strada del match a viso aperto con i rischi che ne conseguono e non riesce più a schermare, o ad assorbire. [...]".