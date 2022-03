Da Torino: Juventus torna a far paura per lo Scudetto, domani pressione su Napoli e Milan

L'obiettivo minimo resta sempre il 4° posto, che vale la qualificazione Champions, ma la possibilità di sedersi al tavolo scudetto adesso è concreta

TuttoNapoli.net

La Juventus è tornata ad essere uno spauracchio al tavolo dello scudetto, si legge sulle pagine del quotidiano torinese La Stampa. L'obiettivo minimo resta sempre il 4° posto, che vale la qualificazione Champions con annesso tesoretto, ma la possibilità di sedersi al tavolo scudetto adesso è concreta per i bianconeri che hanno un calendario migliore e soprattutto la leggerezza di non avere nulla da perdere nel ruolo di inseguitori. Questo sarà un turno decisivo, visto che domani la Juve ospita lo Spezia con l'obiettivo di conquistare un'altra vittoria per mettere pressione a Napoli e Milan che si sfideranno nel posticipo. In caso di pareggio delle due si creerebbe un terzetto in testa a quota 58, con i bianconeri a -5 dal primo posto. Sarebbe già clamoroso di suo, considerando tanto il punto di partenza dei bianconeri quando lo svantaggio accumulato a metà Serie A con il -12 dalla vetta occupata dall'Inter a fine 2021.