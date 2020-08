Da Torino - Lyanco, sondaggio del Napoli (non è la prima scelta) ma Cairo spara alto

Nuove voci sull’interessamento del Napoli per Lyanco del Torino. Secondo quanto scrive Tuttosport, per il centrale del Torino per il quale Cairo chiede 12 milioni più 3 di bonus.

Come scrive il quotidiano, c’è stato un sondaggio del Napoli, che però sta sondando anche altre piste in quanto il brasiliano non è in cima alla lista del ds azzurro Cristiano Giuntoli.