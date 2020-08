Da Torino - Milik promesso alla Juve, ma c'è un problema: Bernardeschi rifiuta il Napoli

Pista sempre calda quella che porta Arek Milik alla Juventus, ma c'è un problema: Bernardeschi continua a rifiutare il Napoli. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport: "Paratici continua a lavorare anche su Milik, che non rinnova con il Napoli (scadenza 2021) e da mesi si è promesso alla Juventus. Il polacco si immaginava di ritrovare Sarri a Torino. Dai primi riscontri, però, pare che il cambio di allenatore non abbia variato le gerarchie dell’ex Ajax, corteggiato anche da Tottenham e Atletico Madrid. Milik spera sempre di giocare con CR7. La chiave per trovare un accordo con il Napoli resta lo scambio con Federico Bernardeschi, che però si vede protagonista nella Juventus di Pirlo".