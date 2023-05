Da Torino: "Via libera per Giuntoli alla Juve"

Si attende dunque la risposta definitiva del ds, che presto dovrebbe trovare l'accordo per separarsi dal club partenopeo dopo 8 stagioni.

La Juventus inizia a progettare la prossima stagione, individuando in Cristiano Giuntoli il primo tassello da cui ripartire. Come riporta La Stampa John Elkann, presente ieri a Napoli per la presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione Agnelli, ha fatto i complimenti ai nuovi campioni d'Italia e mandato un messaggio a Giuntoli: "Ha tante possibilità e sceglierà lui".

Si attende dunque la risposta definitiva del ds, che presto dovrebbe trovare l'accordo per separarsi dal club partenopeo dopo 8 stagioni.