Da Udine, Pizzul: "Udinese non parte battuta e coltiva il sogno Europa col 7° posto"

Runjaic, alla vigilia della gara con il Napoli, si è detto ben lieto di salutare una classifica ridiventata apprezzabile dopo il sofferto ma meritato successo sul Monza, scrive il giornalista Bruno Pizzul sul Messaggero Veneto in vista dell'impegno odierno dell'Udinese contro il Napoli. Di seguito uno stralcio: "Che sia di primaria difficoltà è fuori discussione, nessuno lo può negare. Ma l’Udinese non si sente battuta in partenza e coltiva sogni di gloria, tenendo d’occhio quel settimo posto che potrebbe aprire la strada per l’Europa in caso di risultati favorevoli nelle altre competizioni europee".