Da Udine - Una gabbia per Osimhen: Gotti non dorme sonni tranquilli e prepara la contromossa

"Victor Osimhen non fa dormire sonni tranquilli a Luca Gotti. Il suo cambio di marcia e la sua velocità impongono una doverosa riflessione in casa bianconera". A scriverlo è il Gazzettino, secondo cui l'Udinese potrebbe presentarsi domani alla sfida col Napoli con una difesa modificata, modellata proprio attorno a Victor Osimhen, in modo da ingabbiarlo:

"Così non è da scartare l'ipotesi che venga rivisto l'assetto difensivo dell'Udinese, che bene si è comportato nelle prime tre giornate e non ha subito gol contro Venezia e Spezia. Ecco quindi che, nel valzer delle varie soluzioni per disinnescare i tentativi del potente bomber nigeriano, entra in gioco pure l'ultimo arrivato in casa bianconera, Neuhen Perez, che agirebbe sul centro-destra per consentire a Becao di fungere da centrale quale antidoto a Osimhen, con Nuytinck spostato sul centro-sinistra".