Da Venezia: "Gioco, gol e parate. Ce la giochiamo con tutti, ora c'è il Maradona..."

Il Venezia ha battuto il Cagliari ed ha scacciato anche la sfortuna. Il tema è ampiamente affrontato sul quotidiano La Nuova Venezia che sottolinea che la serie di angoli finali sembrava il preludio al terzo pareggio di fila, l'ennesima ingiustizia ed un punto inutile ai fini della classifica della squadra di Di Francesco che doveva rilanciarsi.

Invece "i tiri in porta, durante quel lungo assedio del Cagliari, li ha sventati tutti Filip Stankovic, premiato alla fine come miglior giocatore in campo". Tre risultati utili consecutivi per il Venezia: "Il gioco che ora sembra esserci, i gol che arrivano puntuali, la squadra che sembra riuscire a giocarsi le partite contro chiunque (e ora tocca al Napoli, allo stadio Maradona), Di Francesco che sorride...".