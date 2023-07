Da Verona - Faraoni diventerà presto azzurro: si attende solo il via libera per Zanoli, le cifre

Il Corriere di Verona nella sua edizione odierna scrive che Davide Faraoni è sempre più vicino ai partenopei.

In casa Napoli dovrebbe cambiare ancora il vice Di Lorenzo. Negli ultimi sei mesi è stato Bartosz Bereszynski, andato via per fine prestito, in questo momento nel ritiro di Dimaro sulla fascia destra gioca Alessandro Zanoli, in attesa che il capitano torni in condizione, ma presto dovrebbe arrivare un altro terzino.

Il Corriere di Verona nella sua edizione odierna scrive che Davide Faraoni è sempre più vicino ai partenopei. Presto Rudi Garcia darà il via libera per il prestito di Zanoli al Genoa, a quel punto sarà definito il tutto. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo: per l'esterno, che firmerà un triennale, il Verona incasserà 2 milioni di euro più bonus