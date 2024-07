Dal fratello a Stellini, fino a Oriali: ecco lo staff di Conte che accoglierà i giocatori

Parte il raduno, parte la nuova stagione. L’appuntamento è previsto domani mattina al Napoli Training Center di Castel Volturno. Il rituale è quello classico che solitamente precede la partenza per un ritiro: due giorni — domani e mercoledì — in sede per effettuare le visite e i test ma anche per conoscersi.

C’è Antonio Conte e c’è uno staff nuovo di zecca: il vice Stellini, i collaboratori tecnici Sandreani e Abbruscato, il preparatore atletico Coratti, il match analyst Gianluca Conte (fratello di Antonio) e naturalmente Lele Oriali, figura preziosa che sarà una sorta di coordinatore e naturalmente braccio destro dell’allenatore. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.