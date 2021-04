Dal "premio" di ingresso ai biglietti: i cinque vantaggi dei fondatori della Superlega

Secondo il Corriere dello Sport sono cinque i vantaggi che i club che hanno fondato la Superlega avranno rispetto a tutto il resto del mondo del calcio. Il primo: divideranno direttamente tra 20 club una torta che oggi la Uefa ripartisce tra 45 in Champions e 48 in Europa League. Il secondo: otterranno 3,5 miliardi di euro da dividere per il solo ingresso e da ripartire tra i fondatori. 350 milioni per i primi sei club, 225 per quattro, 112,5 per due e tre ne otterranno "solo" 100. Il terzo: avere il posto garantito nel più grande torneo europeo con ricavi certi grazie ai diritti tv e ai risultati. Il quarto: partecipare all'allargamento della torta possibile grazie alla disputa di gare di livello top. Il quinto: la certezza di giocare almeno 18 partite, di cui 9 in casa e dunque di prevedere super incassi anche dai biglietti.