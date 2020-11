Dall'Argentina lanciano l'allarme: "Quanto caos attorno a Maradona"

Una volta che verrà rilasciato dall’ospedale, a Maradona toccherà la parte più dura: ritornare alla sua vita, frammentata in diversi circoli, con le figlie Dalma e Giannina da una parte, adesso sostenute dall’ex Rocio Oliva, e l’avvocato Matias Morla dall’altra. A Jana e Diego Jr tocca fare da mediatori. Cresciuta anche la figura di Veronica Ojeda, la mamma di Dieguito Fernando, che avrebbe litigato con Morla venerdì scorso, nel giorno del compleanno di Maradona. Lei voleva che lui andasse allo stadio, Morla invece si rifiutava. Il risultato è stata la triste immagine di un Maradona che aveva difficoltà estrema per muoversi e ragionare. C’era qualcosa che non andava bene. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.