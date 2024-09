Dall'Inghilterra - Juve ha salvato l'Aston Villa da 10 punti di penalizzazione: "C'era una bomba a orologeria"

Questa è la notizia clamorosa che arriva dall'Inghilterra

La Juventus ha aiutato l'Aston Villa a evitare 10 punti di penalizzazione? Questa è la notizia clamorosa che arriva dall'Inghilterra, ed in particolare dal Daily Mirror, che scrive così dell'affare che ha portato alla corte di Thiago Motta il centrocampista brasiliano Douglas Luiz (operazione in cui erano stati inseriti anche Iling Junior girato al Bologna e Barrenechea, girato poi subito in prestito al Valencia).

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, infatti, l'ingaggio di Douglas Luiz da parte della Juventus avrebbe aiutato i 'Villans' a rispettare i paletti economici delle norme sul profitto e la sostenibilità vigenti in Premier League.