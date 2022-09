Dalla cessione alla titolarità: la rivincita di Meret che ora sfida Maignan

Non semplice mettersi tutto alle spalle, dopo un'estate in cui il club ha cercato e trattato per tantissimi portieri.

"Con la continuità e la fiducia le cose cambiano e ora vanno molto meglio". E' la piccola rivincita di Alex Meret, tornato a parlare ieri alla radio ufficiale del club dopo l'ennesima ottima prestazione, salvando il risultato sullo 0-0 ad Ibrox in Champions League. Senza alzare la voce, ma pure senza far finta di niente dopo un'estate vissuta con la valigia pronta, leggendo probabilmente ogni giorno della telenovela per Keylor Navas, e senza avere mai la fiducia di tecnico e società se non per l'inizio del campionato e poi a mercato chiuso: "Estate difficile con tanti rumors? Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E' stata un'estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo. Solo così, col lavoro, si riesce a raggiungere obiettivi importanti", le parole di Meret che del resto fino a poche settimane dall'inizio del campionato è stato persino accostato allo Spezia, nell'ambito di un valzer di portieri, ed ora è il titolare di un Napoli primo in campionato ed in Champions.

La crescita nelle parole di Spalletti

"Ha fatto una grande partita, è uscito nelle mischie 3-4 volte ed ha sbrogliato diverse situazioni. E' sempre più tranquillo, anche con i piedi, sceglie dove portare il discorso. Noi quando abbiamo scelto di continuare con lui sapevamo della necessità di un periodo per ritrovare equilibrio e tranquillità e siamo convinti ora di avere un grande portiere", le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro i Rangers per il suo portiere, mancate probabilmente per tutta l'estate ed arrivate solo ora a gerarchie ormai definite.

Ora la missione rinnovo

Non semplice mettersi tutto alle spalle, dopo un'estate in cui il club ha cercato e trattato per tantissimi portieri. Ora il Napoli è intenzionato a rispolverare quel rinnovo che sembrava prima fatto e poi sfumato nel corso dei mesi scorsi, considerando la scadenza del contratto il prossimo giugno. "Stiamo parlando, io ora penso solo a fare bene in campo e il resto sarà una conseguenza", la risposta diplomatica di Meret che ora pensa unicamente alla sfida a distanza con Maignan che può essere considerato a tutti gli effetti il top nel suo ruolo