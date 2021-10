Dalla Champions alla lotta salvezza: Gattuso nel mirino del Genoa

E' un Genoa quanto mai sBallato quello reduce dal pareggio soffertissimo del Picco e che incassa, in media, 1,59 gol a partita - come riportato dalle colonne de Il Secolo XIX -. La squadra di Ballardini ha bisogno di un repentino cambio di rotta per uscire dalla zona rossa nella quale ad oggi è pericolosamente invischiata. La prossima giornata di campionato porterà con sé un'altra importantissima sfida, quella contro il Venezia diretta concorrente. Una partita da non sbagliare, con un tecnico in bilico che nelle sue precedenti esperienze in rossoblù non ha mai ottenuto risultati peggiori. La squadra, però, non ha smesso di seguirlo, come ha dimostrato il pareggio agguantato all'ultimo contro lo Spezia. Le difficoltà sono tante, "ma noi siamo bravi, generosi e abbiamo voglia di far bene. Abbiamo il bisogno assoluto di essere solidi e aggressivi. Una squadra compatta, come è sempre stata" - ha raccontato Ballardini, che rimane in bilico. Tra i nomi dei possibili sostituti ci sono quelli di Gattuso, Pirlo e Donadoni.