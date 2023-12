Dalla Germania su Kim: “Non aveva mai subito 5 gol, non è ancora il difensore atteso"

Il clamoroso ko del Bayern Monaco contro l'Eintrancht per 5-1 è una di quelle sconfitte che segnano un prima e un dopo.

Il clamoroso ko del Bayern Monaco contro l'Eintrancht per 5-1 è una di quelle sconfitte che segnano un prima e un dopo. Anche se è la prima sconfitta stagionale in Bundesliga per i bavaresi che, come ricorda la Süddeutsche, prima di ieri avevano la miglior difesa in campionato. Oggi i giornali tedeschi attaccano la squadra allenata da Tuchel, puntando il dito anche sull'ex azzurro Kim.

Ecco cosa scrive la Süddeutsche Zeitung: "È andato perduto il momento in cui Min-jae Kim ha incontrato il Bayern quest’estate, ma è stato sicuramente emozionante. Thomas Tuchel si è avvicinato euforico al suo nuovo difensore davanti allo sfondo del monte Tegernsee, lo ha stretto a sé, gli ha dato pacche sulle spalle, sulla schiena e sulla guancia e si è lanciato in una serie di complimenti alla Pep Guardiola. «Vi piacerà, ve lo prometto», ha detto l’allenatore del Bayern.

Anche il momento della firma di Kim si è perso perché in quel momento tutta Monaco di Baviera stava aspettando la firma di Harry Kane , ma il trasferimento in sé è stato spettacolare. Il Bayern lo ha pagato 50 milioni al Napoli dove Kim era considerato un elemento centrale della squadra dello scudetto, presumibilmente il miglior difensore del paese difensore italiano (in effetti è stato votato come miglior difensore, ndr). Ma negli ultimi anni la squadra di Monaco ha sviluppato una certa routine nell’acquisto di difensori costosi. Kim era il sostituto di Lucas Hernández che all’epoca fu pagato 80 milioni di euro.

E adesso? Kim ha subito cinque gol come componente della difesa del Bayern a Francoforte. Dando uno sguardo ai suoi precedenti, su 223 partite non gli era mai accaduto: né in Italia, né in Turchia, né in Corea del Sud".