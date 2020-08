Dalla Gazzetta apertura per Veretout: "Per la Roma è imprescindibile, ma il mercato..."

Il Napoli vuole Jordan Veretout dalla Roma, pupillo di Giuntoli, centrocampista ideale per sostituire Allan. Difficile, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, perché Fonseca lo ritiene imprescindibile, ma poi le strade del mercato sono infinite e quindi bisognerà vedere. Un altro nome sul taccuino del ds Giuntoli è quello di Under che rientra in un discorso con la Roma che comprende anche Milik.