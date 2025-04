Dallinga o Castro? Le ultime sulla scelta in attacco di Italiano

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si scrive del ballottaggio aperto per guidare l'attacco del Bologna contro gli azzurri:

Dallinga o Castro, tutto dipenderà dalla strategia che Italiano vorrà proporre contro il Napoli. Sul Corriere dello Sport si scrive del ballottaggio aperto per guidare l'attacco del Bologna contro gli azzurri: "E allora l’interrogativo su chi sarà scelto tra l’argentino e l’olandese per giocare come prima punta è quasi un particolare di poco conto, perché il punto è che il Bologna ha necessità di avere sia i gol dell’uno che dell’altro per poter continuare a credere che il ritorno in Champions League è tutt’altro che un sogno.

Castro si sente di nuovo pronto sul piano fisico dopo il pestone a un piede rimediato in nazionale e chiede strada, Dallinga ha alle spalle la partita di Venezia e quella di luci di Empoli nel corso della quale ha segnato anche 2 gol e per certi versi solo se gli sarà data continuità potrà evidenziare fino in fondo come abbia il gol addosso. A oggi sembra leggermente in vantaggio Dallinga".