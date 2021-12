Dalma Maradona è a Napoli: incontro col sindaco per girare alcune scene della serie al Maradona

Si chiama "La hija de Dios" il nuovo documentario su Diego Armando Maradona, un altro ritratto in video del campione argentino partendo dalla prospettiva intima della figlia. Dalma vorrebbe girare alcune scene anche allo stadio che da un anno porta il nome di suo padre, luogo simbolo della sua carriera, dove Maradona si è sentito davvero amato. Dalma si trova in città, a Napoli, si tratterrà qualche giorno, per parlare anche col sindaco. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.