Damascelli su Il Giornale: "Solo questo sistema può assegnare rigore su Ibra"

L'analisi di Tony Damascelli sulle colonne de 'Il Giornale' per quanto accaduto ieri sera in occasione di Roma-Milan all'Olimpico, gara che ha visto i rossoneri imporsi 2-1. Questo l'incipit: "Roma bloccata e stravolta dai capi del G20 scopre il vero leader, è Zlatan Ibrahimovic che a quarant’anni sfida il popolo che lo fischia e dunque lo eccita, gioca da conducator, segna il gol della vittoria all’Olimpico, provoca il penalty del raddoppio di Kessie. Buona partita con un arbitro che si prende molto sul serio, Maresca Fabio, in linea con la modestia dei suoi colleghi, insieme con il Var confeziona, per contatto di Ibanez su Ibra, un rigore che soltanto questo sistema sballato può assegnare".