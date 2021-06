Danimarca, il medico: "Eriksen era morto. L'ha salvato Kjaer'

"Il medico: 'Eriksen miracolato, era morto. L'ha salvato Kjaer'": in taglio alto sull'apertura odierna de Il Secolo XIX spazio alla vicenda che ha avuto per sfortunato protagonista il trequartista della Danimarca e dell'Inter. Il medico della Nazionale danese ha ricostruito l'accaduto in conferenza stampa, confermando la provvidenzialità dell'intervento tempestivo di Simon Kjaer.