David Neres, l’uomo in più che in sei minuti ha conquistato Napoli

Sul Corriere dello Sport si esalta il grande impatto avuto dal brasiliano nelle sue prime uscite in maglia azzurra:

David Neres, l’uomo in più che in sei minuti di calcio ha conquistato Napoli, potrebbe fare strada come protagonista di una serie televisiva. Sul Corriere dello Sport si esalta il grande impatto avuto dal brasiliano nelle sue prime uscite in maglia azzurra: "In due partite al Maradona è stato capace di firmare due assist per Simeone e Anguissa nella mezzoretta di gioco accumulata contro il Bologna (i famosi 6 minuti) e il Parma (27), ma nella sua carriera è stato capace di prodezze di ogni tipo: con il pallone e senza.

Napoli dovrà restituirgli definitivamente il sorriso, cancellando al volo lo spavento per la rapina subita dopo la partita contro il Parma. È spuntata anche una pistola, era in un van con sua moglie Kira. A proposito: ha sempre raccontato di averla conquistata con un messaggio su Instagram. «D’altronde sono David Neres», amava scherzare con i compagni".