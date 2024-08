David Neres nome caldo, ma occhio a Berardi: riflessioni in corso

Non solo il centravanti, ma anche un esterno tra gli obiettivi di Giovanni Manna

Il Napoli resta in attesa di capire quale rinforzo arriverà per l'attacco per Antonio Conte. Non solo il centravanti, ma anche un esterno tra gli obiettivi di Giovanni Manna, che secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ristretto il cerchio a due obiettivi per rinforzare il reparto avanzato.

"In attacco nel mirino c’è David Neres del Benfica che, dopo l’addio di Lindstrom all’Everton, può completare la batteria di trequartisti dietro la punta. Valutato oltre venti milioni, il brasiliano ex Ajax è un nome caldo per i prossimi giorni, proprio come Berardi in uscita dal Sassuolo. Riflessioni in corso" si legge sul quotidiano..