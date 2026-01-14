Dazn, ascolti al top col traino di Inter-Napoli: quasi 6,7 mln di spettatori
TuttoNapoli.net
Dazn,ascolti al top nell'ultimo turno grazie al traino del big match Inter-Napoli: quasi 6,7milioni di spettatori. Ad analizzare il dato è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: " La prima giornata di ritorno di Serie A ha riscosso un enorme successo in televisione, con Dazn che ha registrato complessivamente 6,67 milioni di spettatori complessivi tra le dieci partite del fine settimana.
Si tratta del secondo dato più alto della stagione 2025- 2026, dietro solo al decimo turno di campionato, il cui big match era stato MilanRoma 1-0. Il 2-2 tra Inter e Napoli, ovviamente, è stato il traino di questa ventesima giornata. In generale la media stagionale si attesta a 5,9 milioni di ascolti: +17% rispetto alla scorsa stagione".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com