Dazn, ascolti al top col traino di Inter-Napoli: quasi 6,7 mln di spettatori

Dazn,ascolti al top nell'ultimo turno grazie al traino del big match Inter-Napoli: quasi 6,7milioni di spettatori. Ad analizzare il dato è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: " La prima giornata di ritorno di Serie A ha riscosso un enorme successo in televisione, con Dazn che ha registrato complessivamente 6,67 milioni di spettatori complessivi tra le dieci partite del fine settimana.

Si tratta del secondo dato più alto della stagione 2025- 2026, dietro solo al decimo turno di campionato, il cui big match era stato MilanRoma 1-0. Il 2-2 tra Inter e Napoli, ovviamente, è stato il traino di questa ventesima giornata. In generale la media stagionale si attesta a 5,9 milioni di ascolti: +17% rispetto alla scorsa stagione".