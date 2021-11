DAZN spiega: "Triplicata la struttura per i picchi, come in Campania quando c'è il Napoli"

"Il nostro vero scatto – sostengono a Dazn – si è realizzato in poco meno di tre mesi, quando l’infrastruttura è stata triplicata introducendo tecnologie complesse che aiutassero tutti i maggiori operatori di telecomunicazioni a evitare congestioni della rete". Sulle pagine odierne del Corriere della Sera si parla dei primi mesi della rivoluzione attuata con l'assegnazione dei diritti televisi della Serie A alla piattaforma Dazn.

"Tutti fenomeni drasticamente crollati dalla quarta giornata di campionato — spiegano a Dazn — la complessità di un evento sportivo attraverso la connessione online è dovuta alle caratteristiche: una grande connessione in un tempo limitato e per un territorio limitato. Basti pensare a cosa accade in Campania quando gioca il Napoli. Gli investimenti di Dazn sulle tecnologie complesse servono proprio a evitare congestioni in caso di elevate richieste di connessione in poche ore e in un piccolo territorio".