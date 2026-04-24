De Bruyne ancora dal 1'? Gazzetta: "Napoli aspetta la miglior versione, non quella goffa"

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Rivoluzione in vista per il Napoli contro la Cremonese. Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte, premiando chi è più in forma senza guardare al passato. Secondo La Gazzetta dello Sport, “c’è bisogno di dribbling, fantasia e cattiveria negli ultimi venti metri: puntare la porta deve diventare un’ossessione”. Per questo motivo spazio ad Alisson Santos, finora spesso utilizzato a gara in corso.

A farne le spese sarà Anguissa, con il centrocampo che verrà ridisegnato: McTominay affiancherà Lobotka per garantire maggiore dinamismo e inserimenti. Bocciato, almeno per ora, l’esperimento dei Fab Four: “quando sono tornati insieme dall’inizio, l’effetto è stato quello di una bottiglia frizzante senza bollicine”. Resta invece l’attesa per De Bruyne, apparso in difficoltà nell’ultima uscita: Napoli aspetta ancora la sua vera versione: "Napoli aspetta il vero De Bruyne, non quello goffo e irriconoscibile di sabato scorso", si legge sulla Rosea.