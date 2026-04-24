Clima teso a Castel Volturno: Conte ha un obiettivo prima di pensare al futuro
Sono giorni carichi di tensione in casa Napoli, tra riflessioni sul futuro e la necessità di restare concentrati sul presente. A Castel Volturno si respira attesa per il confronto tra Conte e De Laurentiis, un faccia a faccia che potrebbe aprire a diversi scenari. Come evidenzia Il Mattino, “entrambi hanno dubbi sul futuro, ma al tavolo bisognerà arrivarci con i risultati: Champions e magari secondo posto”. Un traguardo che completerebbe un ciclo importante, fatto di scudetto, Supercoppa e piazza d’onore.
Maradona quasi tutto esaurito
Prima, però, c’è la Cremonese. Una gara da non sottovalutare: “Chi lotta per salvarsi trova energie inattese e gioca con orgoglio”. Nonostante ciò, l’ambiente si aspetta una risposta immediata. Al Maradona saranno in oltre 45mila, pronti a spingere la squadra. Ma questa è proprio la partita più delicata: quella che il Napoli non può permettersi di sbagliare.
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