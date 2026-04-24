De Bruyne vuole sfatare un tabù contro la Cremonese

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Come ricorda il Cds oggi in edicola, stasera per la prima volta De Bruyne e Alisson giocheranno insieme da titolari. Con i suoi affondi in velocità e coi suoi scatti, Alisson potrebbe invitare spesso De Bruyne questa sera al filtrante e all’assist, la specialità della casa. Poi De Bruyne proverà a mettersi anche in proprio. Magari con un gol: l’ultimo, proprio al Maradona, nel giorno dell’infortunio, 25 ottobre contro l’Inter. Rigore perfetto, poi il dolore e le lacrime. A proposito, per lui mai una rete su azione: anche questo è un tabù da sfatare al più presto. E alla prossima, festa grande: saranno 100 nei cinque campionati top d’Europa, un traguardo tagliato solo da Reus tra i centrocampisti.

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