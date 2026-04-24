Futuro Conte, Il Mattino: si sente solo, non si aspettava quelle parole di ADL
La sfida contro la Cremonese pesa molto più di tre punti per il Napoli e soprattutto per Antonio Conte. Il momento è delicato e una mancata vittoria rischierebbe di aprire una settimana complicatissima sul piano ambientale e mediatico. Come riportato da Il Mattino, “Conte si sente solo e non si aspettava certe dichiarazioni del presidente dagli Stati Uniti”. Parole che hanno lasciato il segno e alimentato la sensazione che qualcosa vada chiarito al più presto.
Il Mattino: "Su Conte non c'è la Nazionale né nessun altro club"
Il tecnico è in attesa di un confronto diretto con De Laurentiis, mentre sullo sfondo continuano a circolare voci su possibili alternative in panchina. “Non c’è la Nazionale, non ci sono altri club: Conte aspetta solo di capire se e come proseguire”. Prima, però, c’è il campo. E contro la Cremonese il Napoli non può permettersi passi falsi.
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