Futuro Conte, CdM: non pare così saldo, le mosse di ADL lo confermano

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Secondo le indiscrezioni, il presidente starebbe già sondando altri profili per la panchina, anche se ogni decisione è rinviata

Il momento del Napoli non si gioca solo in campo, ma anche sul piano delle dichiarazioni e delle strategie future. Antonio Conte, ormai da mesi, ha scelto di non parlare alla vigilia delle gare, ma torna protagonista davanti ai microfoni nel pre e nel post partita. Come evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, “le sue parole continuano ad alimentare il dibattito sul futuro, che non appare così saldo nonostante un altro anno di contratto”. Una situazione che inevitabilmente porterà a un confronto con Aurelio De Laurentiis.

Futuro Conte, tutto rimandato a Champions acquisita

Secondo le indiscrezioni, il presidente starebbe già sondando altri profili per la panchina, anche se ogni decisione è rinviata al raggiungimento dell’obiettivo principale: la qualificazione in Champions League. Resta comunque da sottolineare il percorso della squadra: “Il Napoli ha già conquistato la Supercoppa italiana, nonostante i tanti infortuni”. Un risultato che, però, non basta a spegnere i dubbi sul futuro.