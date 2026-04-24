Politano show al Maradona: 4 gol nascono da lui nelle ultime 4 gare

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Matteo Politano protagonista al Maradona nelle ultime uscite del Napoli. Lo scrive il Cds oggi in edicola. L'esterno di Conte, infatti, ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro uscite a Fuorigrotta con due reti firmate personalmente contro Lecce e Milan, e due assist (a Elmas con il Torino, a Hojlund con il Lecce). Un vero uomo di casa, il più decisivo dell’ultimo mese e mezzo.

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