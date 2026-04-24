Conte ha mandato un messaggio allo spogliatoio prima della Cremonese
Non ci sono alternative per il Napoli: contro la Cremonese serve solo vincere. Dopo il passo falso con la Lazio e il sorpasso del Milan al secondo posto, Antonio Conte pretende una reazione immediata. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, “l’imperativo è non sbagliare e blindare la qualificazione alla Champions League”. Un obiettivo da centrare anche approfittando dello scontro diretto tra Milan e Juventus.
Occhio alla Cremonese
Attenzione però all’avversario: la Cremonese arriverà al Maradona con grande motivazione, ancora coinvolta nella lotta salvezza. “Servirà il miglior Napoli, con gli uomini più in forma e pronti a seguire la filosofia di Conte”. La sfida è delicata e il margine d’errore è ormai ridotto al minimo. Per gli azzurri è il momento di dare risposte concrete.
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