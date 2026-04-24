Quanto vale il rientro di Rrahmani: che differenza nei dati con e senza di lui!
Il rientro di Amir Rrahmani rappresenta molto più di una semplice opzione in difesa per il Napoli. Contro la Cremonese, Conte ritrova uno dei pilastri degli ultimi successi, e i numeri confermano la sua importanza. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, con il kosovaro in campo il Napoli ha perso solo 2 partite su 16, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni. Senza di lui, invece, il bilancio peggiora: 5 sconfitte su 17 gare e appena 3 clean sheet.
Rrahmani centrale o sul centro-destra?
Il suo ritorno offre nuove soluzioni anche dal punto di vista tattico: “Rrahmani tornerà a governare il reparto, da centrale o sul centro-destra, a seconda della posizione di Olivera”. Un elemento chiave sia in fase difensiva che in impostazione. Conte riabbraccia il suo leader: un segnale importante per ritrovare equilibrio e solidità nel finale di stagione.
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