Gazzetta su De Bruyne: "È come se qualcuno avesse spinto il tasto 'on' sull'interruttore"

“Di colpo, l’incanto. Come se qualcuno avesse spinto il tasto on sull’interruttore e ritrovato la luce". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione del centrocampista belga contro il Genoa: "Perché poi i sistemi contano il giusto, sono gli interpreti che decidono le partite. E quando Conte ha deciso di inserire Kevin De Bruyne, anche il Maradona s’è svegliato d’improvviso. Ha cominciato a cantare e trascinare, convinto che da quel momento tutto fosse possibile.

Così re Kevin ha cominciato a disegnare calcio alla sua maniera, pennellando di destro e di sinistro, rendendo efficace per tempi di gioco e spazio da attaccare anche la palla più banale. Ripulita sempre, resa facile da addomesticare per i compagni. In fondo, è quello che aveva raccontato anche Hojlund mercoledì sera dopo lo Sporting".