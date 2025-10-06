Milinkovic-Savic arma in costruzione, CdS: "Un paradosso, ma visto cos'ha fatto?"

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic è stato determinante nel successo contro il Genoa. Non tanto per come si è comportato tra i pali, ma perché è un'arma troppo importante in fase di costruzione contro squadre che pressano forte come il Grifone. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Un'altra Conte se l'è costruita sul mercato andando a prendere Milinkovic-Savic. Sembra un paradosso, ma il portiere serbo diventa un uomo chiave in costruzione quando gli avversari ti pressano in maniera feroce come ha fatto la squadra di Vieira.

Le difficoltà avute nel primo tempo nell'impostazione sono state arginate con una mossa semplice, per alcuni "antica", ma che può diventare un'arma importante per questo Napoli: il lancio lungo. Avere un numero uno che ha la facilità e la precisione di calcio di Vanja è un valore aggiunto, ti consente di verticalizzare anche quando ti vengono a prendere alti uomo contro uomo. Il gol del pareggio è nato proprio così, settanta metri di traiettoria pennellata".