"E se il vero meccanismo inceppato fosse lui?": le pagelle dei quotidiani su McTominay

"Non è ancora straripante, ma di certo più vivo: vince 12 duelli su 19, riempie meglio l’area e fa la sponda per Frank sul 2-1". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Scott McTominay, a cui viene assegnato un 6 in pagella. Per la Gazzetta dello Sport è da 5,5 con questa motivazione: "E se il vero meccanismo inceppato fosse lui? La spia è un’incursione sbucciata. Entra nel raddoppio ma non è ancora McT".

Voto 5,5 per Il Mattino: Nel ritrovato 4-3-3 Masini lo contiene quasi in scioltezza, lo scozzese cerca sempre l’aggressione all’area di rigore, lavorando come punta aggiunta nel canale centrale. Un fantasma. E così tramonta pure la teoria che stia giocando male per via del sistema di gioco. Meglio quando ritrova De Bruyne al suo fianco, senza dubbio.

Voto 6 assegnato allo scozzese da Tuttosport: "Come i compagni gioca due gare: una nel primo tempo e una nel secondo ma in entrambe non si ferma mai".

I voti di McTominay

Corriere dello Sport 6

Gazzetta dello Sport 5,5

Repubblica 5

Corriere della Sera 6

Tuttosport 6

Il Mattino 5,5