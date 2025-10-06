Da Torino: "Conte può dormire sereno dopo Juve-Milan: non possono insidiare sue ambizioni scudetto”

"Ammesso che non si sia addormentato già prima della fine, Antonio Conte ha serenamente preso sonno dopo Juventus-Milan, perché no, nessuna delle due squadre può insidiare le sue ambizioni di rivincere lo scudetto". Questo il parere espresso da Guido Vaciago sull'edizione odierna di Tuttosport.

"Impantanate in una mediocrità tecnica terrificante e pietrificate dalla paura di perdere, le due squadre hanno svelato i loro limiti qualitativi, la ristrettezza delle soluzioni tattiche e un esiguo spessore caratteriale. Il rigore sbagliato da Pulisic e il gol mangiato da Leao da due metri pareggiano moralmente il goffo movimento di David che scivola sgraziato sul pallone del potenziale 1-0 e la paratona di Maignan su Gatti, l’effi cacia del cui tiro, tuttavia, non è parsa di quelle mortali".