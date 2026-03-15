De Bruyne ha ribaltato il Napoli! Gazzetta: "C'è stata una partita senza di lui e una con lui"

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Il rientro di Kevin De Bruyne sta cambiando il volto del Napoli. Il centrocampista belga ha giocato poco in questa stagione a causa del lungo infortunio, ma il suo impatto si è visto subito nelle ultime gare, tanto da diventare il protagonista principale dei commenti dopo la vittoria contro il Lecce. Anche La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla differenza tra il Napoli del primo e quello del secondo tempo, sottolineando come l’ingresso del belga abbia cambiato completamente la partita del Maradona.

Il Napoli dai due volte: soffre e poi ribalta con KDB

Il quotidiano parla apertamente di due gare diverse nella stessa serata: “C’è stata una partita senza De Bruyne: è durata quarantacinque minuti, l’ha giocata bene il Lecce e malissimo il Napoli ed è finita 0-1. Poi c’è stata una partita con De Bruyne: stessa durata, ma esito opposto perché la squadra di Conte si è svegliata, ha fatto due gol ed ha ribaltato i giallorossi, scompaginati dall’ingresso del belga”.