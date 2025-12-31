Lucca, la Lazio va in pole. Ma resta un problema tecnico sulla cessione

La Lazio è il club che, nelle ultime ore, si è mosso con maggiore decisione con Lorenzo Lucca. Lo scrive Tuttomercatoweb, che spiega come i biancocelesti abbiano chiesto informazioni al Napoli e stanno valutando un possibile affondo, anche alla luce delle esigenze emerse dopo l’ultimo mercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa per restare agganciati alla corsa europea, con il Como distante appena tre punti ma con una gara in meno disputata.

Più defilate, al momento, le piste che portano a West Ham e Roma. Il nodo principale resta di natura tecnica. Per cedere Lucca, il Napoli dovrebbe infatti rimettere mano all’accordo con l’Udinese. Le alternative sono due: ridiscutere l’operazione in essere oppure riscattare subito il giocatore per poi girarlo altrove. In un contesto di mercato a saldo zero, però, la questione si complica. Il centravanti è arrivato in estate per 9 milioni di euro, ai quali si aggiungono 26 milioni di obbligo di riscatto, destinato a diventare effettivo a febbraio.