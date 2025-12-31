Meret, il rientro si avvicina: le ultime sul recupero del portiere degli Scudetti

Alex Meret pronto al rientro in campo. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna di Repubblica, che scrive del portiere che si era infortunato a fine ottobre riportando una frattura del secondo metatarso del piede destro: "Buone notizie pure per Alex Meret, che si sta avvicinando dopo quasi due mesi di assenza a sua volta al completo recupero.

Avere due portieri di alto livello a disposizione nella maratona di gennaio può essere sicuramente un altro vantaggio, soprattutto in vista del doppio e decisivo appuntamento di fine mese in Champions League: il 20 a Copenaghen e il 28 allo stadio Maradona con il Chelsea. Meret, Olivera e Beukema saranno i primi dei sette infortunati a rimettersi agli ordini di Conte, con ottime possibilità di poter essere di nuovo utili alla causa azzurra in tempi molto stretti".