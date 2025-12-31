Manna sta con Conte: "Ci sono gap strutturali, noi li colmiamo con altri valori"
Giovanni Manna sta con Antonio Conte. Il direttore sportivo, ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto sulle parole del tecnico che aveva parlato di un gap tra Napoli e le big Juve, Milan e Inter.
A proposito: perché il discorso di Conte sulla distanza da Milan, Inter e Juve ha innescato reazioni a catena?
"Non sono d’accordo quando si dice che il Napoli è stra favorito per lo scudetto, e non perché vogliamo scaricare pressioni o spostarle su altri: è un dato oggettivo. Vengo da una realtà completamente diversa ed è chiaro che ci sono gap strutturali, ma noi li colmiamo con questi valori che in pochi hanno e che non sempre bastano".
In estate avete investito tanto sul mercato.
"Bisognava colmare i vuoti numerici in rosa e De Laurentiis non si è tirato indietro. Il nuovo obiettivo è alzare la qualità ogni anno".
