De Bruyne saluta Posillipo, ha scelto la nuova casa: dove andrà ad abitare

Curiosità relativa a Kdb, la stella del mercato azzurro. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, Kevin De Bruyne ha deciso: lascerà Posillipo, dove s’era sistemato pro tempore, e si stabilirà con la sua famiglia sul litorale. Nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno. I suoi vicini saranno i compagni McTominay, Gilmour, Beukema, Lobotka e Gutierrez, già residenti da quelle parti. Mezzo Napoli farà casa e campo, tutti insieme in una sorta di Zona Azzurra. Stile Madrid, modello Finca. Però con l’odore del mare nell’aria.